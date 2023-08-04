Kaş Marina'da imar rantı ısrarı!

Antalya’nın Kaş ilçesinde Makyol ve Setur'un işlettiği marinada iki yıldır ısrar edilen imar değişikliği talebi yeniden Büyükşehir Belediye Meclisi’nin gündemine geldi. Daha önce hem ilçe belediye meclisinde hem de Büyükşehir’de reddedilen imar değişikliği talebiyle ilgili hazırlanan rapor 27 Temmuz’da imar komisyonunca uygun bulunarak Meclise havale edildi. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 7 Ağustos’ta yapacağı oturumun 48. Gündem maddesi, Kaş Marina’daki imar değişikliğini konu alıyor. Plan değişikliği ile mevcut kullanım alanındaki yapılaşma yoğunluğunun artırılması planlanıyor.

Daha önce Kaş Belediyesi imar komisyonunun olumsuz görüş verdiği imar değişikliği talebinin içeriği, denizin doldurulmasıyla kazanılan Kaş Marina’ya yeni ticari alanlar, otel ve SPA merkezi ile yat bağlama alanları ilave etmeyi içeriyor. Kaş Bucak Denizi koyunda yer alan marinanın ilçe merkezine bitişik konumda bulunması, bölgede son yıllarda artan konut ve konaklama talebine bağlı olarak gelişen ticari hareketlilikten daha pay alması hedefleniyor.

Yeni ticari alanlar yaratılacak

Çukurbağ Yarımadası ile Kaş-Kalkan karayolu arasındaki koyda yer alan Kaş Marina’yla ilgili hazırlanan ve 7 Ağustos’ta Büyükşehir Meclisinin oyuna sunulacak olan plan değişikliği raporunda, Kıyı Kanununda yapılan değişikliğe de atıfta bulunularak, “bu plan çalışması ile, 1.5 km sahil bandını bünyesinde bulunduran Kaş Yat Limanında kamuya açık sahil bandının kullanıcılarına, kafe, restoran, sosyal ve teknik altyapı tesislerinden faydalanma imkanı sunulması da hedeflenmiştir” ifadelerine yer veriliyor.

İki yeni yüzer iskele yapılacak

Plan değişikliği ile Kaş Marina’daki mevcut iskelelerin doğusunda kalacak şekilde, 142 m ve 124 m uzunluğunda 2 adet ilave Yüzer İskele kullanım kararı getirildiği kaydedilen plan raporunda, “Diğer taraftan, yat limanındaki mevcut Mendireğin ucunun yaklaşık 230,21 m2 si Kullanma İzni Sözleşmesinin kapsamı dışında yer almakta olup planlama alanı Mendireğin tamamını içine alacak şekilde belirlenmiştir. Kaş Yat Limanının Kaş Merkeze yakın olan doğu kısmı, mevcut imar planına göre sehven onama sınırı dışında kalmış olup; bu kısmın Kullanma İzni sınırları içerisinde yer alması da göz önünde bulundurularak, planlama alanı bu kısmı da kapsayacak şekilde belirlenmiştir” bilgisine yer verildi.

Kaş Çevre ve Kültür Derneği'nden plana itiraz var

Toplam 208 bin 415 metrekarelik kullanım alanı bulunan Marina’da mevcut kullanım alanının korunması, ancak yapı yoğunluğunun yaklaşık iki katına çıkarılması hedefleniyor. Kaş Çevre ve Kültür Derneği marinadaki yapı yoğunluğunu artıran imar değişikliğine karşı çıkıyor. Mevcutta 4,5 metre olan kat yüksekliğinin 6,5 metreye çıkarılmasına olanak sağlayacak plan değişikliği ile 2,198.42m² olan mendirek alanının da karasal alan hesabına katılacağı, 3472 metrekare olan olan kapalı alanının da 1577 metrekarelik yeni inşaat ilave edilerek toplam 5049 metrekareye çıkarılmasına itiraz eden derneğin açıklamasında, “Halen 487 tekne bağlama kapasitesine ilaveten 122 tekne kapasiteli yeni iki yüzer iskele yapılmasına izin verilecektir” denildi.

Deniz kirliliği artacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kaş Marina ile ilgili imar planı değişikliğini onaylaması durumunda denizle kirliliğin artacağına dikkat çekilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Yat Limanı faaliyete geçtikten sadece birkaç yıl sonra yapılan ölçümlerde Kaş sahillerinde kirliliğin en yüksek olduğu üç yerden birinin, Yat Limanı'nın bulunduğu Bucak Denizi olduğu tespit edilmiştir. Raporda Marina, arıtma tesisi ile beraber bölgenin ‘mevcut kirletici kaynakları’ arasında sayılmıştır. Yat Bağlama kapasitesinin yüzde 25 oranında arttırılması Bucak Denizindeki kirliliği daha da artıracağı aşikardır

Denizle halk arasına duvar örülecek

Kaş’ın kıyı silueti bozulacak: Denize sıfır planlanan 6,5 mt yüksekliğe ulaşacak dükkanlar ve otel binaları, kıyının ve Kaş’ın siluetini bozacaktır. Halk ile kıyı arasına duvar örülecek: Girişte 6 mt yüksekliğindeki duvarlar, denize sıfır planlanan otel ve ticari yapılarla denizle halk arasına bir duvar örülmüş olacak; halkın kıyı ile bağlantısı hem görsel ve hem de kullanım bakımından koparılmış olacaktır.

Büyükşehir meclisine planı reddetme çağrısı

Çevresel etkilerine bakılmaksızın daha fazla kar amacı ile planlanmış, deniz kirliliğini arttıracak, Sit Alanını tehlikeye sokacak, trafik ve otopark sorununu artıracak, Kaş’ın kendine has, doğa ile bütünleşik yerel/butik turizm geleneğini bozacak, kamu yararı bulunmayan rant planının kamu vicdanını yaralamaması Antalya Büyükler Belediye Meclisi’nce reddedilmesini talep ediyoruz.”

Kaş Marina müsilaja maruz kalabilir

Öte tandan konuyla ilgili çekincelerini dile getiren uzmanlar, bir tür ölü deniz olan Kaş Bucak Denizi koyundaki yapılaşma yoğunluğu ve buna bağlı olarak artacak kullanım baskısının tıpkı Marmara Denizinde olduğu gibi müsilajla sonuçlanabileceği uyarısında bulunuyor. Marinanın inşası sırasında deniz ekosisteminde yaratılan tahribatın üzerine yeni ve ağır bir kullanım baskısı eklenmesinin, alanın kullanım değerini de olumsuz etkileyecek sonuçlar doğuracağına işaret ediliyor.