İstanbul'da kaza: 3 kişi yaşamını yitirdi

İstanbul Gaziosmanpaşa’da Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde gece yarısı meydana gelen kazada iki otomobille caddeye gelen Aydın Akça, Sabri Akça ve Hatice Kamışlıdere, araçlarını park ettikten sonra yemek yemeye yolun karşısındaki bir restorana geçmek istedi.

DHA’da yer alan habere göre, bu sırada otomobiliyle Sultangazi istikametine giden 21 yaşındaki M.Ş., Aydın Akça, Sabri Akça ve Hatice Kamışlıdere'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralılar, yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin çaptığı 3 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.