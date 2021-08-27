Konya-Aksaray karayolunun 60. kilometresinde patlayıcı madde yüklü tır, karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı.
Kazada, kamyonette bulunan 6 kişi yaşamını yitirdi, tır sürücüsü ile komyonette bulunan 1 kişi yaralandı.
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Konya'da trafik kazası: 6 kişi yaşamını yitirdi
Konya'da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi öldü.
Haber Merkezi
Konya-Aksaray karayolunun 60. kilometresinde patlayıcı madde yüklü tır, karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı.
Kazada, kamyonette bulunan 6 kişi yaşamını yitirdi, tır sürücüsü ile komyonette bulunan 1 kişi yaralandı.