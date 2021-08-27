Konya'da trafik kazası: 6 kişi yaşamını yitirdi

Konya'da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi öldü.

Haber Merkezi

Konya-Aksaray karayolunun 60. kilometresinde patlayıcı madde yüklü tır, karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı.

Kazada, kamyonette bulunan 6 kişi yaşamını yitirdi, tır sürücüsü ile komyonette bulunan 1 kişi yaralandı.