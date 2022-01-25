İstanbul'da kar nedeniyle alınan 6 yeni karar açıklandı

İstanbul Valisi Yerlikaya, olumsuz kış şartlarına karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı.

Haber Merkezi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte yaşanan olumsuz kış şartlarına karşı idari izinler, malul,engelli ve  hamileler, üniversiteler, İstanbul yönüne seyahat eden araçlar, ve otogarlar konularında yeni tedbirler alındığını açıkladı.

Yeni tedbirleri sosyal medyadan duyuran Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

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