İstanbul'da kar nedeniyle alınan 6 yeni karar açıklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte yaşanan olumsuz kış şartlarına karşı idari izinler, malul,engelli ve hamileler, üniversiteler, İstanbul yönüne seyahat eden araçlar, ve otogarlar konularında yeni tedbirler alındığını açıkladı.

Yeni tedbirleri sosyal medyadan duyuran Yerlikaya'nın açıklaması şöyle: