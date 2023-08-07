İstanbul'da kalaşnikoflu saldırı: 2 ölü

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde motosikletle seyir halindeki 2 kişi, uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre; olay gece yarısı Maslak Bahçeköy Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Şakir Zana ve Abdülmelik Ateş motosiklet ile seyir halindeyken önceden aralarında husumet olan bir grup tarafından kalaşnikoflarla çapraz ateşe tutuldu.

Yaşanan olayda vurulan iki kişi, sağlık ekipleri olay yerine ulaşmadan çevredekiler tarafından bir minibüsle yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan incelemede Şakir Zana ve Abdülmelik Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis olay yerinde ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde yapılan incelemede 14 boş kovan bulundu. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Saldırı ile ilgisi olabileceği düşünülen 2 kişi gözaltına alındı.