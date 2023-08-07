2023 yılında 1200 kişi hayatını kaybetti: Bireysel silahlanmanın önlenmesi için kanun teklifi

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, son günlerde yeniden tartışma konusu olan bireysel silahlanmasının önüne geçilebilmesi için cezalarda artış öngören kanun teklifi hazırlayarak TBMM Başkanlığı’na sundu.

Bayraktutan kanun teklifiyle; ruhsatsız silah alan, taşıyan ve bulunduranlara verilecek cezaların “2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 60 günden 200 güne kadar adlî para cezası” olarak yükseltilmesini istedi.

'2023 yılında 1200 kişi hayatını kaybetti'

Bayraktutan teklifinin gerekçesinde bireysel silahlanmanın giderek artan bir güvenlik sorununa dönüştüğünü belirterek, “Ülkemizde, bireysel silahlanma sayısında yaşanan artışa paralel olarak silahlı saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısında büyük artış yaşanmıştır. Bireysel silahlanma neticesinde doğan silahlı çatışmaların can aldığı olaylar; Türkiye’nin her yerinde yaşanmaya devam ediyor. Umut Vakfı’nın raporuna göre 2022 yılında medyaya 3984 silahlı şiddet olayı yansımış, ülke genelinde yaşanan bu silahlı şiddet olaylarında 2 bin 278 kişi öldürülmüş, 4 bin 231 kişi de yaralanmıştır. 2023 yılında geride bıraktığımız aylar içinde ülke genelinde bin 938 silahlı şiddet olayı basına yansımış, bu silahlı şiddet olaylarında bin 200 kişi hayatını kaybederken, bin 960 kişi de yaralanmıştır” dedi.

Esenyurt’ta yaşanan silahlı saldırıyı da hatırlatan Bayraktutan teklifinin gerekçesinde şunları ifade etti:

"Ülkemizde 40 milyon silahın sadece 4 milyona yakının ruhsatlı olduğunu belirten uzmanlar, her 10 silahtan 9’unun ruhsatsız olduğunu ifade etmektedir. Ülkemizde her geçen gün artan şiddet olaylarının kontrol altına alınması için ruhsatsız silah kullanımının önüne geçilmesi büyük önem taşımaktadır.

Güncel mevzuatta; Bir veya birden fazla silahı taşıma veya satın alma suçu ile birden fazla silahı bulundurma suçunun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezasıdır. Bu şartlardan hareketle ülkemiz bireysel silahlanmanın çok basit koşullarda yapılabildiği bir ülke haline gelmiştir.

Bu vahim tablonun engellenmesi için bireysel silahlanma sayısında yaşanan artışın önüne geçilmesi, ruhsatsız silah bulundurma, taşıma ve kullanımının kontrol altına alınması adına caydırıcı önlemlerin ivedilikle arttırılması gerekmektedir.” (ANKA)