İstanbul'da kafeye silahlı saldırı: 2'si yoldan geçen 3 kişi yaralandı

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bulunan bir kafede oturan Afgan uyruklu kişi, husumetlisi olduğu iddia edilen saldırganın kurşunlarıyla yaralandı. Silahlı saldırı anında yoldan geçen iki kişi de yaralandı.

DHA'nın haberine göre, 8 Haziran Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan kafede yaşanan olayda, ara sokaktan koşarak gelen kişi, kafede oturan Afgan uyruklu kişiye ateş ederek kaçtı. Saldırıda yoldan geçen iki kişi de kurşunların isabet etmesiyle ayaklarından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.