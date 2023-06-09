Fatih'te silahlı çatışma: İki ölü, dört yaralı

İstanbul'un Fatih ilçesinde kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, dün öğle saatlerinde Katip Kasım Mahallesi'nde kurulan pazarda etrafa biber gazı sıktı. Bölgede esnaflık yapan Beşir K. ve Harun K., müşterilerinin rahatsız olduğu gerekçesiyle bu kişiyle tartıştı.

Tartışmanın ardından akşam saatlerinde tekrar olay yerine gelen şüpheli, Beşir K. ve Harun K.'ye silahla ateş açtı. Beşir K. ve Harun K.'nin de silahla karşılık vermesi üzerine çatışma yaşandı. Şüpheli daha sonra olay yerinden kaçtı.

Çatışmada ağır yaralanan Beşir K. ve Harun K. kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, çevredeki dört kişi de hafif yaralandı.

Şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. (AA)