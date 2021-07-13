İstanbul'da kadın cinayeti: Fatma Akdeniz eşi tarafından öldürüldü

İstanbul Eyüpsultan'da saat 01.00 sıralarında Güzeltepe Mahallesi iddiaya göre Tekin Akdeniz sokak ortasında eşi Fatma Akdeniz'le çocuğunun önünde tartışmaya başladı.

DHA'nın haberine göre Tekin Akdeniz, daha sonra yanındaki silah ile ateş etmeye başladı. Başından vurulan Fatma Akdeniz, yere yığıldı. Tekin Akdeniz ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Fatma Akdeniz'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri, sokağın başına ve sonuna şerit çekerek çevrede inceleme yaptı. Yapılan incelemede, sokak üzerinde 3 adet kovan bulundu. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayın ardından Fatma Akdeniz'in ve çocuğunun bulunduğu cep telefonu görüntüleri tespit edildi.