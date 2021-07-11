5. kattan otomobilin üzerine düşen kadın yaşamını yitirdi

Çerkezköy'de bir apartmanın 5. katındaki evinin balkonundan park halindeki bir otomobilin üstüne düşen N.Ö. adlı kadın yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın 5. katındaki evinin balkonundan park halindeki otomobilin üzerine düşerek ağır yaralanan N.Ö. adlı kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan N.Ö., burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Yerel medyadaki haberlere göre N.Ö.’nün yakın bir zamanda boşandığı, sözkonusu eve iki hafta önce taşındığı ve yalnız yaşadığı ileri sürüldü.

Bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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