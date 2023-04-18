İstanbul'da kadın cinayeti: Eşini pompalı tüfekle öldürdü

Dün saat 14.00 sıralarında İstanbul Bağcılar'a bağlı Yenimahalle'de yaşandı. Hüseyin Turan (70), eşi Sevim Turan'ı (62) evde pompalı tüfek ile vurduktan sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, adresin yanlış verilmesi üzerine verilen adreste olumsuzluk ile karşılaşmadı. Çiftle birlikte yaşayan yeğenleri Yağmur Turan (35) ise telefon ile kendilerine ulaşamayınca meraklanıp eve geldi.

DHA'nın haberine göre, ikinci ihbarın üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemeleri sonrası çiftin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çiftin komşusu İlhan Uğraş, "İlk ihbarın ardından polisler araştırdılar bir şey bulamadılar ve gittiler. Bir süre sonra tekrar geldiler. Kendi kendini ihbar etmiş. Kimseye bir zararı yoktu. Sessiz biriydi, toplum içine pek çıkmazdı. Sürekli tek başınaydı. Ben bir zararını görmedim. Evlatlık bir kızları vardı" dedi.