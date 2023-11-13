İstanbul'da kadın cinayeti: Boşandığı kadını boğazını keserek öldürdü

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde Tuncay Sağ, çocuklarını görmek için bir süre önce boşandığı eski eşi Pınar Bektaş’ın Gazi Mahallesi’nde bulunan evine gitti.

DHA'da yer alan habere göre, Sağ ve dün 42 yaşına giren Bektaş arasında bilinmeyen nedenle bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ikili arasında arbede yaşandı. Tuncay Sağ, teyzesinin kızı da olan Bektaş’ı mutfaktan aldığı bıçakla önce boğazını kesti, sonra vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Saldırgan evden çıktıktan sonra 3 çocuk annesi Pınar Bektaş, eline aldığı bir bardağı pencereden dışarı atarak çevredekilerden yardım istedi. Yardım çığlığını ve aşağı düşen cam parçalarını gören komşular, yukarı çıktılarında Pınar Bektaş’ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Ardından diğer odaları da kontrol eden komşuları, Bektaş’ın 7 yaşındaki kızının bir odada saklandığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen sağlık ekipleri, Pınar Bektaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tuncay Sağ'ın polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.

Yılın ilk sekiz ayında en az 271 kadın cinayeti

2018 yılında uygulamaya giren ve şiddete uğrayan kadınların ihbarda bulunabilmesini sağlayan KADES üzerinden ihbarda bulunan kadın sayısı yüzde 2 bin 594 artarak, 793 bin 816’ya yükseldi. 2023 itibarıyla KADES uygulamasını indiren sayısı yüzde 1185 artarak 5 milyon 368 bin 114’e çıktı.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu tarafından yayımlanan 2023 Ağustos Kadın Cinayetleri Raporu’na göre; bu yılın ilk 8 ayında öldürülen kadın sayısı 271’e ulaştı. 15 kadının ölümü ise “şüpheli ölüm” olarak kayıtlara geçti.