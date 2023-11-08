Malatya'da kadın cinayeti: Evli olduğu kadını tüfekle katletti

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı İskender Mahallesi Valide Sultan Sokak'taki bir apartmanda oturan A.N. (53) ile eşi Ayten N. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

AA'da yer alan habere göre, tartışmanın büyümesi üzerine A.N, eşini tüfekle yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Battalgazi Devlet Hastanesine kaldırılan kadın buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

A.N. gözaltına alındı.

Yılın ilk sekiz ayında en az 271 kadın cinayeti

2018 yılında uygulamaya giren ve şiddete uğrayan kadınların ihbarda bulunabilmesini sağlayan KADES üzerinden ihbarda bulunan kadın sayısı yüzde 2 bin 594 artarak, 793 bin 816’ya yükseldi. 2023 itibarıyla KADES uygulamasını indiren sayısı yüzde 1185 artarak 5 milyon 368 bin 114’e çıktı.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu tarafından yayımlanan 2023 Ağustos Kadın Cinayetleri Raporu’na göre; bu yılın ilk 8 ayında öldürülen kadın sayısı 271’e ulaştı. 15 kadının ölümü ise “şüpheli ölüm” olarak kayıtlara geçti.