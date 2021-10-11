İstanbul’da kadın cinayeti

İstanbul Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde meydana gelen kadın cinayetinde; Aslan Yılmaz evli olduğu Semra Yılmaz'ı ateşli silahla vurdu.

DHA’da yer alan habere göre, cinayeti 'kıskançlık' bahanesiyle işlediği belirtilen katil, olay mahalinde polisi bekledi.

Olay yerine gelen polis ekipleri Aslan Yılmaz'ı gözaltına alarak karakola götürdü.

Olay anında apartmanda olan Semra Yılmaz'ın bir yakını yaptığı telefon görüşmesi sırasında "Beni de vuracaktı, kaçtım" diye konuştu. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.