Melek İpek’in tahliyesine yapılan itiraz reddedildi

Antalya'da eşi tarafından kelepçe takılarak darp edilen ve çocuklarıyla birlikte öldürülmekle tehdit edilen Melek İpek, eşini vurarak öldürmüştü.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Melek İpek ile ilgili verilen tahliye kararına yapılan itiraz, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince görüşüldü.

İstinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddine hükmeden Ceza Dairesi, birinci derece mahkemesinin "meşru savunmada sınırın aşılmasının maruz görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmesi" dolayısıyla verdiği "ceza verilmesine yer olmadığına" kararını hukuka uygun buldu.

Mahkeme, Yargıtay ilgili ceza dairesince incelenmek üzere temyiz yolunun açık olduğuna oy birliğiyle hükmetti.

Ne olmuştu?

Kendisine işkence eden ve öldürmekle tehdit eden eşini vuran Melek İpek, tutuklama kararının ardından geçtiğimiz nisan ayında tahliye edilmişti.

108 gün tutuklu kaldıktan sonra cezaevinden tahliye edilen Melek İpek, üniversite sınavına girmişti.