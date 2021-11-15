İstanbul'da İsrail televizyonu muhabirine canlı yayında gözaltı

İsrail televizyonu Kanal 13 muhabiri Ali Mograbi, geçtiğimiz günlerde casusluk suçlamasıyla tutuklanan İsrailli turist çiftle ilgili haber yaptığı sırada gözaltına alındı.

Times of İsrael'in haberine göre Mograbi, İstanbul'da Oknin çiftiyle ilgili canlı yayın yaptığı sırada polis tarafından gözaltına alındı. Mograbi daha sonra serbest bırakıldı. Gazetede yer alan habere göre Mograbi'nin çektiği tüm fotoğrafların silinmesinden emin olan polis muhabire otelini terk etmemesini söyleyerek onu serbest bıraktı. Mograbi'nin gün boyu polis tarafından takip edildiğinin farkında olduğunu söylediği aktarıldı.

İsrail çiftin sessizce serbest bırakılmasını bekliyor

Öte yandan haberde Kanal 12 ve Kanal 13 televizyonlarının İsrailli yetkililere dayanarak önümüzdeki 48 saatin tutuklu çiftin serbest bırakılması için kritik olduğunu aktardığı kaydedildi.

Türkiye'ye turist olarak gelen Natali ve Mordy Oknin çifti, Çamlıca Kulesi'nde Erdoğan'ın evini fotoğrafladıkları gerekçesiyle gözaltına alınmış ve casusluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett İstanbul'da tutuklanan çifti "masum insanlar" diye nitelemiş ve sorunun çözülmesi için çalıştıklarını söylemişti.

İsrail hükümetinin Ankara ile temasta olduğu ancak konuyu düşük bir profilde tutarak çiftin sessiz bir biçimde serbest bırakılacağını beklediği değerlendirmesi de gazetede yer aldı.

Habere göre Erdoğan'ın bu konuda bir açıklama yapmaması da konunun Ankara tarafından sessiz bir biçimde çözülmek istendiğinin işareti olarak yorumlandı.

Kanal 12 televizyonu çiftin serbest bırakılması için görüşmelerde ilerleme sağlandığını duyurdu.

Öte yandan Oknin çiftinin avukatının tutukluluğa itiraza hazırlandığı, İsrail'in İstanbul'daki konsolosluğununsa çifti cezaevinde ziyaret talebine henüz yanıt verilmediği belirtildi.