İsrail basınından Türkiye'ye turizm boykotu çağrısı

İstanbul'da Çamlıca Kulesi'nde fotoğraf çekerken "Erdoğan'ın evini çektikleri" gerekçesiyle tutuklanan 40'lı yaşlardaki İsrailli karı-kocanın serbest bırakılması için İsrail basınından Türkiye'ye karşı boykot talebi geldi.

Jerusalem Post gazetesi "Ülkeyi boykot etmek Türklerin çifti serbest bırakması için yeterli değilse, o zaman diğer –daha sert eylemler– düşünülmelidir" diyerek Natali ve Mordy Oaknin'i derhal serbest bırakılmadığı takdirde İsrail hükümetinden Türkiye'ye karşı başta turizm boykotu olmak üzere çeşitli yaptırım adımları atmasını talep etti.

Turizm boykotunun yetersiz olması durumundaysa gazete bunun ABD, İngiltere, Almanya olmak üzere diğer ülkelerde de ses getirecek şekilde yayılması ve "İsrail'in doğu Kudüs'teki egemenliğini baltalayan" Türkiye menşeli STK'lara yaptırım uygulamak ve Türkiye'ye ve Türkiye'den uçuşları yasaklamak şeklinde genişletilmesi şeklinde çağrıda bulundu.

İsrail-Türkiye ticari ve turizm ilişkileri

ABD ve İsrail arasındaki uçuşlarda THY seferleri büyük bir pay sahibiyken İstanbul Havalimanı önemli bir aktarım noktası görevi görüyor.

Jerusalem Post, "ekonomisi sarsılan Türkiye"nin bu yılın ilk dokuz ayında İsrail ile 2 milyar dolarlık ticaret fazlası verdiğine" dikkat çekerken 2019'da İsrailli turistlerin Türkiye'deki en kalabalık 16. grup olduğunu hatırlattı. Geçtiğimiz ay İsrailli turistlerin en çok gittiği ikinci ülke Türkiye olmuştu.

Geçen ay ülke dışına çıkan 383 bin İsraillinin yüzde 11,5'i Türkiye'ye turist olarak gitti.

İsrail hükümeti devrede

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, tutuklanan çiftin serbest bırakılmasına yönelik girişimler konusunda Pazar günkü kabine toplantısının açılışında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Onlar, yanlışlıkla karmaşık bir duruma giren iki masum vatandaş. Dün aileyle konuştum ve sorunu çözmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Aileden büyük zorluklara rağmen güçlü olmalarını istiyorum. Seninleyiz. Bunun ötesinde, şu anda konuyu genişletmek doğru olmaz.”