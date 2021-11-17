'İstanbul'da iki yıl içinde 1 milyon liraya ev bulmak hayal olacak'

İstanbul'da kira fiyatlarının bir yıl içinde neredeyse iki katına fırlaması ve yurttaşların yaşadığı kiralık konut sıkıntısı uzun süredir tartışma konusu.

Artan enflasyonla birlikte kira fiyatları da yükselişini sürdürürken, satılık konut fiyatlarında da büyük artış yaşanıyor.

Müteahhitlerin ve ev sahiplerinin konut fiyatlarına yaptığı zamlar emekçilerin ev sahibi olmasını imkansız hale getirmiş durumda.

'2 yıl içinde İstanbul’da 1 milyon TL’ye satılık konut bulmak hayal olacak'

Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Bucak, Dünya gazetesinden Leyla İlhan'a yaptığı açıklamada, 2 yıl içinde İstanbul’da 1 milyon TL’ye satılık konut bulmanın hayal olacağını söyledi.

Konut üretiminde azalma yaşandığını, maliyetlerde büyük artış olduğunu öne süren Bucak, "Markalı bir projede maliyetin yüzde 70’i dövize endeksli, döviz artınca fiyatlar da artıyor. Ayrıca eskiden elinde parası olan biri gayrimenkul projesi geliştirebiliyordu. Şimdi ancak müteahhitlik sertifikası alan biri proje geliştirebiliyor" dedi.

Bucak, "Dolayısıyla maliyetler arttığı sürece fiyatlar artmaya devam edecek” yorumunu yaptı.