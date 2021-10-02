İstanbul’da iki yeni semt evi: 4. Levent ve Reşitpaşa semt evleri açılıyor!

Türkiye Komünist Partisi "TKP Her Yerde" başlıklı video ile ekim ayında 14 yeni semt evi açılacağını duyurmuştu.

Dayanışmanın ve mücadelenin örgütlenmesi amacıyla mahalle mahalle örgütlenen semt evlerine İstanbul'da 3 Ekim Pazar günü gerçekleşecek açılışlarla iki yeni semt evi eklenecek.

Beşiktaş ilçesinde 4. Levent Semt Evi'nin açılışı 3 Ekim Pazar günü saat 16.00’da gerçekleşecek. Açılışa TKP Merkez Konseyi üyesi Aydemir Güler katılacak. Açılışta bir müzik dinletisi de gerçekleştirilecek.

Sarıyer ilçesinde Reşitpaşa Semt Evi'nin açılışı ise aynı gün 17.00’da gerçekleşecek. Açılışa TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam katılacak.

4. Levent ve Reşitpaşa semt evleri, çocuklara, gençlere ve kadınlara yönelik öğretici ve eğitici atölyeler, işçi okulları, kitap okuma günleri, film gösterimleri ve müzik dinletileri gerçekleştireceğini duyurdu ve mahalle halkını açılışlara davet etti.

İstanbul’da bulunan semt evleriyle ilgili bilgi almak ve semt evlerimizle tanışarak dayanışmanın ve mücadelenin büyümesine katkıda bulunmak için bu adresi ziyaret edebilirsiniz.