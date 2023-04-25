İstanbul'da İETT otobüsü ile işçi servisi çarpıştı: 5 yaralı

İstanbul'un Pendik ilçesinde İETT otobüsü ile havalimanı personelini taşıyan servis minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Teknopark Bulvarı'nda ilerleyen ve yolcusu bulunmayan İETT otobüsü, havalimanı personelini taşıdığı öğrenilen servis minibüsüyle çarpıştı.

Kazada, minibüs şoförü ile 4 yolcu yaralanırken, yaralılardan biri araçta sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerince sıkıştığı yerden çıkarılan yolcu ile diğer yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



İETT şoförü, ifadesi alınmak üzere Yenişehir Polis Merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle Teknopark Bulvarı'nda trafik yoğunluğu oluştu. (AA)