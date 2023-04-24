Çorum'da kaza: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çorum'un Laçin ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Haber Merkezi

Çorum-Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkisinde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen, iki hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, istinat duvarına çarparak durdu. Kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, yolda temizlik çalışması başlattı. 