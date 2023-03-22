İstanbul'da 'FETÖ' operasyonu: 21 gözaltı

İstanbul'da Fethullah Gülen cemaatinin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı evlere bu sabah düzenlenen operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, geçmişte kamu ve özel kurumlardan ihraç edilmiş ve haklarında yakalama kararı bulunan 25 firari şüphelinin yakalanması için bu sabah 06.30’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği" belirtildi.

Açıklamaya göre şüphelilerden 21'i "gaybubet evi" olarak adlandırılan evlerde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, konuyla ilgili tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.