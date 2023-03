İstanbul'da et fiyatlarında 3 farklı tarife

Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu ve İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) ortak çalışmaya giderek Ramazan ayında et fiyatlarını sabitleme kararı almıştı. Bugünden itibaren PERDER üyesi marketlerde dana kıymanın kilogram fiyatı 190 TL, dana kuşbaşının kilogram fiyatı ise 210 TL'den satışa çıktı. Kıymanın 119 TL, kuşbaşının ise 129 TL'den satıldığı Et ve Süt Kurumu'na gelenler ise yeni mağaza talebinde bulundu. Kasaplar ve PERDER üyesi olmayan marketlerde ise kıyma 320, kuşbaşı ise 350 liraya satılıyor.

Kıymalık ve kuşbaşılık etin fiyatı sabitlendi

DHA'da yer alan habere göre, İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, fiyat sabitleme uygulamasıyla ilgili detayları paylaştı. Güzeldere, "Son zamanlarda kırmızı et fiyatlarında hızlı bir yukarı doğru hareketle fiyat artışı oldu. Ocak ayında 126 lira olan dana karkas fiyatı bugün baktığımız zaman neredeyse 220 liralar civarına denk gelmiş vaziyette. Yüzde 100'lük bir artış var. Fiyat hareketliliği bizi de çözüm üretmeye itti. Et ve Süt Kurumu, Tarım ve Orman Bakanlığımızla yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Ramazan ayının başlaması münasebetiyle de en azından vatandaşımıza bir fayda sağlamak amacıyla Et ve Süt Kurumu üzerinden et tedariki yapıp biz de kıymalık etin fiyatını 190 TL'den, kuşbaşılık etin fiyatını da 210 TL'den sabitledik. Kasap tezgahı olan, kampanyaya dahil olan üyelerimizde bu fiyatlardan bugün satışa başladık" dedi.

Kırmızı etin 3'te 1'ini İstanbul tüketiyor

Güzeldere, "Türkiye'de kırmızı etin yaklaşık 3'te 1'ini İstanbul tüketiyor. İstanbul'a eti biz Anadolu'dan tedarik ediyoruz. Anadolu'dan buraya doğru arzı rahatlatmak için, İstanbul'a et geldiğinde lojistik ve diğer girdileriyle beraber tüketicimize daha yüksek fiyatlardan ulaşıyordu. Buradaki amaç Anadolu'daki arzla etin yükselişini, ateşini düşürmeye gayret gösteriliyor. Son zamanlardaki spekülatif artışlar maliyetle izah edilemiyor. Depremdeki bölgeler bizim hayvan popülasyonumuzun çok azını oluşturuyor. Yüzde 1'lerle bile ifade edilmiyor. Depremin ilk haftası 30-40 lira üzerine geldi, son 1 haftada da yaklaşık 30 lira daha geldi. Bunlar maliyetle açıklanamıyor. Ciddi spekülasyon var" diye konuştu.