İstanbul'da elinde silahla gezenlerle ilgili kaymakamlıktan açıklama

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk mahallesinde bir çiftin, ellerinde silahlarla gezinti yaparken görüntüsünün ortaya çıkmasına ilişkin Eyüpsultan Kaymakamlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada 7 Ağustos Pazartesi günü Emniyet mensupları tarafından görüntünün alındığı yerde inceleme yapıldığı ve silahın oyuncak olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Göktürk Göleti’nde silahla göründüğü ifade edilen şahsa yönelik, 07.08.2023 tarihinde Emniyet mensuplarınca, görüntünün alındığı yerde yapılan kontrol neticesinde; silahın oyuncak olduğu ve başkaca da bir olumsuzluk olmadığı tespit edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."