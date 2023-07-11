İstanbul'da ekmek fiyatı ilçeden ilçeye değişiyor

İstanbul'da ekmek fiyatlarındaki karmaşa sürüyor. İstanbul'da Gaziosmanpaşa, Beşiktaş ve Kağıthane gibi birçok farklı ilçede ekmeğin farklı fiyatlarda satıldığı görüldü. Beşiktaş ve Gaziosmanpaşa'da 8 liraya satılan 200-230 gram arasında değişen ekmek Kağıthane'de 6 liraya satılıyor. Fırıncıların birçok noktada, fiyat birliği yaptığı da görüldü.

DHA'nın haberine göre, Gaziosmanpaşa'da fırıncılık yapan Cumhur Aydın, "Şu an 230 gram, 8 lira olarak devam ediyoruz. Açıkçası maliyeti 8 lirayı dahi geçiyor. Biz 3 gün oldu zam yapalı. Anlayışla karşılayan da var, çok ekmek aldığı için tepki gösteren de var" dedi.

‘Beşiktaş ilçe bazında şu an 8 lira’

Beşiktaş'ta fırıncılık yapan Aşkın Çamlı ise, "Bizde ekmek 8 lira. Bize Ekmek İşverenleri Sendikası tarafından tarife geldi. 1-2 Temmuz itibariyle 230 gram ekmeğin 8 liradan satılacağı... Genel olarak 280 gramı 10 liraya geliyor. 250 gram 9 lira. Biz işimize bakıyoruz. Biz emir kuluyuz. Sendika bize ne derse biz o fiyatı uyguluyoruz. Bize şu fiyata sat diyorlar, şunu al diyorlar, şunu ver diyorlar, maaş ver kira ver diyorlar" diye konuştu.

‘Elektriğe, doğalgaza zam’

Kağıthane'de fırıncılık yapan ve 6 liraya ekmek satışı yapan Nurcan Pisikoğlu ise, "Zam olması gerekiyor. Bizde 6 lira. Yani şimdi bize unlar zamlı geldi. Her şeye zam geliyor. Maalesef gerekiyor. Dönemiyorsun. Bak şimdi de maya zamlanıyor. Un, tuz, bunlar benim kullandığım şeyler. Elektriğe, doğalgaza zam, kalıyor 6 lira. 6 liraya başka ne alabiliyoruz? Bir onu soralım. Şu an böyle 6 liraya satıyorum. Ben de mecburen zam yapacağım" dedi.

İstanbul Valiliği'nden ekmek fiyatlarına zam tartışmasıyla ilgili 8 Temmuz Cumartesi günü yapılan açıklamada, "İlimizde ekmek fiyatlarının zamlandığına dair basın ve sosyal medyada haberler yer almıştır. İstanbul'da ekmek fiyatları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmamıştır. Halen 200 Gr ekmek 5 liradan satılmaktadır" ifadelerine yer verilmişti.