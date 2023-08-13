İstanbul’da deprem hazırlığı: 39 ilçeye 39 vali görevlendirildi

İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, beklenenen Marmara depreminde ilgili yöneticilerin de afetzede olacağı düşünülerek İstanbul’un 39 ilçesine vali görevlendirmesi yapıldı.

Milliyet’te yer alan habere göre İstanbul eksenli Marmara Bölgesi’nin olası depreme hazırlıklı olması amacıyla yürütülen çalışmalar ve istatistikler özetle şöyle: