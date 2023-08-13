İstanbul’da deprem hazırlığı: 39 ilçeye 39 vali görevlendirildi

İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, beklenenen Marmara depreminde ilgili yöneticilerin de afetzede olacağı düşünülerek İstanbul’un 39 ilçesine vali görevlendirmesi yapıldı.
Milliyet’te yer alan habere göre İstanbul eksenli Marmara Bölgesi’nin olası depreme hazırlıklı olması amacıyla yürütülen çalışmalar ve istatistikler özetle şöyle:
- 39 ilçede Afet Yönetim Merkezleri’nin tamamında DMR Telsiz Sistemi kurularak çalışır hale getirildi.
- İstanbul’da 2 bin 864 olan “toplanma alanı” sayısı 5 bin 578’e çıkarıldı.
- Bölgenin deprem aktivitesi 7/24, toplam 250 deprem gözlem istasyonu ile (İstanbul il sınırları içinde 33 adet bulunmakta) izleniyor.
- 27 lojistik depo hizmete girdi. Afet İstasyonu (AFİS) sayısı 545’e çıkarıldı.