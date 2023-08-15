İstanbul’da çöp transfer işçileri greve hazırlanıyor

AKP'ye yakınlığıyla bilinen HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, İstanbul’da ilçelerden toplanan çöpleri geri dönüşüm tesislerine aktarmakla görevli İSTAÇ AŞ’de taleplerinin karşılanmaması halinde greve çıkacaklarını bildirdi.

Arslan, yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle (İBB), İSTAÇ AŞ ve İSPER’de Hizmet-İş Sendikası olarak toplu iş sözleşmesi süreci yürüttüklerini söyledi.

Sözleşme görüşmeleri iki şirketteki toplam 11 bin işçiyi ilgilendiriyor.

Greve gidilmeden uzlaşmayla sözleşmeyi imzalamak istediklerini açıklayan sendika, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli 25 bin liradan başlayan bir ücret skalası oluşturmayı istediklerini açıkladı. (AA)