İstanbul'da iş cinayeti: 17 yaşındaki genç şantiyedeki ilk iş gününde yaşamını yitirdi

İstanbul'un Güngören ilçesinde çalıştığı şantiyedeki ilk iş gününde, vinçten kafasına malzeme düşen 17 yaşındaki Y.Z. hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre; olay, dün saat 17.00 sıralarında Tozkoparan Mahallesi'nde bulunan bir inşaat şantiyesinde yaşandı. İddiaya göre, 17 yaşındaki Y.Z., il dışından İstanbul'a inşaatta çalışmak için geldi. Y.Z.'nin ilk iş gününde, şantiyedeki vinçten düşen malzeme kafasına geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Y.Z., kaldırldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri şantiyede inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.