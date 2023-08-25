Ordu'da tarım aracı fındık bahçesine devrildi: 12 yaşındaki çocuk işçi hayatını kaybetti

Ordu'nun Ulubey ilçesine bağlı Durak Mahallesi'nde İhsan Eral Şendere yönetimdeki tarım aracı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında bulunan fındık bahçesine devrildi. 20 metre boyunca takla atarak sürüklenen tarım aracı, bir fındık ocağına çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA'da yer alan habere göre, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde tarım aracında yolcu olarak bulunan mevsimlik tarım işçisi Mahsun Ak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ak'ın 12 yaşında olduğu öğrenildi.

Yaralanan 17 yaşındaki sürücü İhsan Eral Şendere, ilk müdahalesinin ardından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. Mahsun Ak'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, 17 yaşındaki sürücü İhsan Eral Şendere'nin fındık bahçesinde çalışan işçilere yemek götürdüğü öğrenildi.