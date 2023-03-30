İstanbul'da cami önündeki ağacın dibine cenin gömen iki kişi gözaltına alındı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan cami önündeki ağacın dibine cenin gömen iki kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre; Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan Merkez Camii'nin önündeki ağacın dibine cenin gömen biri kadın iki kişi hızla uzaklaştı.

Bu kişileri gören mahalledeki bir çocuk ağacın dibini kazdı. Poşetin içerisinde cenin olduğunu gören çocuk, cami yetkililerine bilgi verildi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Cenin otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, caminin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Kısa sürede tespit edilen iki kişi gözaltına aldı.

Caminin güvenlik kamerasındaki görüntülerinde, yaklaşık 15 dakika cami önünde kalan iki kişinin uzaklaşmadan önce ellerini açarak dua ettiği görüldü.