Hamile kadını 97 bıçak darbesiyle katleden Kadir Meşe için akıl sağlığı raporu istendi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde birlikte yaşadığı 3 aylık hamile olan 19 yaşındaki Hazal Alpyörük’ü bıçaklayarak katleden 30 yaşındaki Kadir Meşe’nin tutuklu yargılandığı davada, bir önceki duruşmada istenen otopsi raporu mahkemeye ulaştı.

DHA'nın haberine göre; raporda, cinayetin 25 santimetrelik bir bıçakla işlendiği, Hazal Alpyörük’ün baş, boyun, sırt ve cinsel organında toplam 97 kesik bulunduğu belirtildi. Mahkeme heyeti, Kadir Meşe’nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için rapor düzenlenmesine hükmetti.

Olay, 15 Şubat 2022 tarihinde Hacıyusuf Mahallesi Vacihibey Caddesi'nde meydana geldi. Hurdacılık yapan Kadir Meşe ve "imam nikahı" ile birlikte yaşadığı Hazal Alpyörük arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Meşe, mutfaktan aldığı bıçakla 3 aylık hamile olan Alpyörük'ü bıçakladı. Komşuların çağırdığı ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hazal Alpyörük, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Kadir Meşe, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürmek’ suçundan tutuklandı.

Kadir Meşe hakkında Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya devam edildi. Duruşmaya Kadir Meşe, Hazal Alpyörük’ün yakınları ve taraf avukatları katıldı. Kadir Meşe mahkemedeki savunmasında, “Hazal’ı çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladım. Daha sonra evden ayrıldım. Biraz zaman geçtikten sonra belki ölmemiştir, ambulansla hastaneye götürürüm düşüncesiyle tekrar eve geldim. Ancak, daire kapısının üstünde anahtarım kaldığı için içeri giremeyince bahçeden, eve girdim. Eşim ölmemişti ve yatakta hırıltılar çıkarıyordu. Yeniden bıçaklamaya başladım. Daha sonra polis merkezine giderek teslim oldum" dedi.

Akıl sağlığı raporu istendi

Kadir Meşe, mahkeme başkanının, “Pişman mısın?” sorusu üzerine, “Pişmanım. Allah’ın verdiği canı Allah alır” yanıtını verdi.

Bir önceki duruşmada istenen otopsi raporu da mahkemeye ulaştı. Açıklanan raporda, cinayetin 25 santimetrelik bir bıçakla işlendiği, Hazal Alpyörük’ün baş, boyun, sırt ve cinsel organında toplam 97 kesik bulunduğu belirtildi.

Mahkeme heyeti, Kadir Meşe’nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için rapor düzenlenmesine hükmederek, Meşe’nin tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı haziran ayına erteledi.