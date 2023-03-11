Ankara'da kadın cinayeti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir saldırgan kız arkadaşını silahla vurarak öldürdü. Alınan bilgiye göre, Gülpınar Mahallesi'nde Gaye G.nin (24), bulunduğu daireye gelen Yiğit B, adlı saldırgan kapıyı açan G.'nin başına silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler zanlının taksiyle kaçtığını belirleyerek takibe aldı. Ekiplerce durdurulan takside bulunan Yiğit B, tabancayla intihar etti. (AA)