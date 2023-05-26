İstanbul'da cami avlusuna Erdoğan pankartı asıldı

İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki Organize Sanayi Sitesi'nde bulunan İmes Cami'sinin avlusuna, AKP'li Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın pankartı asıldı.
Dün Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "Güçlü Sanayi, Güçlü Türkiye İstanbul Buluşması" başlıklı etkinliğe ilişkin pankartın, cami avlusuna asılması tepki çekti.
Etkinliğin dün gerçekleştirilmiş olmasına karşın Erdoğan'ın görseline yer verilen pankartın, cuma namazının öncesinde hâlâ asılı bulunması dikkat çekti.