İstanbul'da barajların doluluk oranı açıklandı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 5 Temmuz'da yüzde 42,95 olan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 42,14'e kadar düştü. Bu veri son 9 yılın aynı dönemine göre en düşük oranı olarak kayıtlara geçti.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 34,72, Terkos'ta yüzde 32,28, Sazlıdere'de yüzde 26,2, Alibey'de yüzde 23,73, Büyükçekmece'de yüzde 24,38, Ömerli'de yüzde 74,06, Darlık'ta yüzde 58,3, Elmalı'da yüzde 33,81, Pabuçdere'de yüzde 4,47 ve Kazandere'de yüzde 6,18 olarak ölçüldü.

Kazandere'de su doluluk oranı son 11 yılın en düşük seviyesinde, Su doluluk seviyesi en düşük Papuçdere'de

Kazandere Barajı'nda yağışların azalmasıyla su doluluk oranı oldukça düştü. Barajda geçen yıl temmuz ayında su doluluk miktarı yüzde 77,67 olarak ölçülürken bu yıl temmuz ayında yüzde 6,18 kaydedildi. İstanbul'a su sağlayan barajlar arasında su doluluk seviyesi en düşük Papuçdere oldu. Barajda su doluluk miktarı geçen yıl temmuzda yüzde 71,15 iken bu yıl yüzde 4,47 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi ve meteoroloji mühendisi Dr. Güven Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranını tehlikeli seviyeye indiğini söyledi. Bu nedenle tasarruf yapılmasının önemli olduğunu belirten Özdemir, "Hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde daha da artacak. Bu durum barajlardaki suyun buharlaşmasında etkili olacak" dedi.

Özdemir, İstanbul'a su sağlayan bazı barajların kuruma seviyesine yaklaştığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"İstanbul'a su sağlayan Kazandere ve Papuçdere barajlarındaki su seviyesindeki düşüş artık o barajlardan su sağlanamayacağını göstermektedir. Bu barajların, bu sene yeteri kadar yağış alamaması bize şiddetli kuraklığı işaret ediyor. Diğer barajlar için tehlike arz etmektedir. Onun için önlem alınmalı, kesinlikle su tasarrufunda bulunulmalıdır."