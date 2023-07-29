İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı son 9 yılın en düşük seviyesinde

Türkiye'de etkili olan sıcak hava dalgası İstanbul'da da kendini hissettirmeye devam ediyor.

İstanbul'da kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 37,77 olarak ölçüldü. Bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 67,12 olarak kayıtlara geçti.

Son rakamlara göre mega kentteki barajlardaki su seviyesi son 9 yılın en düşük seviyesi olarak ölçüldü.

Öte yandan, İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle: