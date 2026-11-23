İstanbul’un talan edilen Kuzey Ormanları’nda bir gündür süren aslan arayışının, valiliğin “somut bulguya rastlanmadığı” açıklamasıyla sona erdiği anlaşıldı.

Dün akşam saatlerinde bölgede aslan görüldüğü ihbarının ardından başlatılan arama çalışmalarında son olarak komandolar seferber edilmişti.

Yaşananların ardında yine bir "zengin şımarıklığı"nın yattığı, yasaları hiçe sayan bir zenginin “dokunulmazlık ve lüks” simgesi görerek kaçak şekilde getirdiği hayvanın tutulduğu yerden kaçtığı ihtimali gündeme gelmişti.

İstanbul Valiliği akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, Sarıyer’de aslan görüldüğü ihbarı üzerine yapılan saha çalışmalarında bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmadığını bildirdi. Açıklamada farklı açılardan çekilmiş yeni görüntülerin incelenmesi sonucunda, görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığının değerlendirildiği belirtildi. Arama çalışmalarının sona erdiğini gösteren açıklamasında valilik konuyla ilgili yeni bilgi ulaşması halinde ekiplerin yeniden değerlendirme yapmak üzere hazır bulunduğunu duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, 22 Kasım akşamı İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'ndeki spor tesislerinin üst kesiminde bulunan ağaçlık alanda bir aslan görüldüğü yönünde ihbar alındığı belirtildi.

İhbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar, jandarma ve AFAD ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi’nin veteriner hizmetleri ekiplerinin katılımıyla bölgede koordineli arama çalışması yürütüldüğü bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Alan, termal kameralı dronla havadan ve ekiplerce karadan taranmıştır. Ayrıca yemleme yapılmış ve hareket sensörlü fotokapanlar kullanılmıştır. Saha çalışmalarında bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmamıştır. 23 Kasım 2026 günü ekiplerimize ulaşan, farklı açılardan çekilmiş yeni görüntülerin incelenmesi sonucunda, görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığı değerlendirilmiştir. Vatandaşlarımızın can güvenliğini gözeterek bu yöndeki tüm ihbarları titizlikle değerlendiriyor, gerekli kontrolleri ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütüyoruz. Ekiplerimiz, konuya ilişkin yeni bir bilgi ulaşması halinde yeniden değerlendirme yapmak üzere hazır bulunmaktadır."

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