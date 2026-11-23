İstanbul Sarıyer’de dünden bu yana aslan aranıyor.

Arama çalışmalarının Uskumruköy çevresinde yoğunlaştırıldığı belirtilirken, bölgede güvenlik önlemleri alındığı ifade ediliyor.

Aslanın görüldüğü bölge, zenginlerin, patronların yoğunlukta oturduğu belirtilen bir bölge.

Yandaş isim Rasim Ozan Kütahyalı da benzer bölgede oturanlardan biri.

Sosyal medya paylaşımında “Sarıyer’imizde durum ciddi. Yeni Mahalle civarında bile insanlar evlere kapandı, sokaklar boş. Esnaflar bana soruyor vaziyeti…” diyor.

İstanbul Valiliği arama çalışmalarının sürdüğünü açıklarken, savcılık da soruşturma başlatıldığını ve sahibinin tespit edilmeye çalışıldığını duyurdu.

Peki, nasıl oluyor da İstanbul’da, Sarıyer’de bir evde aslan besleniyor?

Olayın merkezinde yüksek olasılıkla bir zengin şımarıklığı bulunuyor.

Bir hayvanın doğal ortamından koparılıp ticareti yapılarak eve kapatılması başlı başına bir suç olsa da bu düzende zenginlerin bu tip “keyiflerine” seyirci kalınıyor.

Yandaş Kütahyalı da oturduğu bölgede benzer şeyler yaşandığını belirtip "Gerçekten söylendiği gibi Sarıyer’de timsah, yılan, aslan, çita, kurt gibi vahşi hayvan besleyenler" olduğunu ifade ediyor.

Ne de olsa bu düzende zenginlere her şey serbest, aslana eziyet de insanların hayatını hiçe saymak da...

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