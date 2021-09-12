İstanbul'da aşısız stada girmek isteyenlere operasyon

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Covid-19 tedbirleri kapsamında aşısızların statlara giremeyeceğini açıklamasının ardından stadın giriş turnikelerinde önlemler alındı.

Ajansspor'un haberine göre, turnikeye kartı okutan kişinin bilgileri polislerin bilgisayar ekranına yansıtıldı. Kartı okutan kişi ile karttaki kişinin fotoğrafları karşılaştırıldı.

Fotoğraf karşılaştırmasıyla, 89 kişi başkalarına ait Passolig kartlarıyla stada girmek isterken yakalandı. Kartların sahipleri de evlerinde gözaltına alındı. Hem kartı kullanana hem de kart sahibine idari işlem yapıldı.