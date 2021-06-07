İstanbul'da 415 tarihi eser ele geçirildi

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığına karşı 3 Mayıs-3 Haziran arasında Kartal, Kadıköy ve Küçükçekmece'de belirlenen 4 adrese polis baskını düzenlendi.

AA'da yer alan habere göre, baskında Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait olabileceği değerlendirilen 255 sikke, 160 çeşitli form ve biçimlerde 415 tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Ele geçirilen objelerin, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi. Patlamış havan mermisi ise İstanbul Deniz Müzesi'ne teslim edildi.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet suçundan haklarında işlem yapılan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.