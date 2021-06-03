Tarihi yapıda izinsiz inşaat yapan üniversiteye suç duyurusu

Burdur’da Osmanlı döneminden kalma 400 yıllık tarihi konakta Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tarafından geçtiğimiz Mart ayında başlatılan izinsiz inşaat çalışması durdurularak sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldı.

Burdur kent merkezinde, Pazar Mahallesi 348/30 parselde yer alan 17. Yüzyıldan kalma tarihi konak, Taş Oda adıyla anılıyor.1978 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyona alınan tarihi yapı, 1988’de restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından kültürel amaçla kullanılması için 2013 yılında Burdur Valiliği tarafından Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne devredilmişti. Üniversite tarafından geçtiğimiz Mart ayında başlatılan inşaat çalışması sırasında Taş Oda’nın avlu duvarında tahribat yapılmıştı. Vatandaşların konuyla ilgili başvurularının ardından Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu görevlileri inceleme yapmış ve izinsiz inşaat çalışmasının durdurulması sağlanmıştı. Yapılan izinsiz uygulamalar sökülerek tarihi yapının avlu duvarı eski haline getirilirken ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Burdur’un simge yapılarından biri olan Taş Oda, Osmanlı dönemi geleneksel Türk evlerinin özelliklerini taşıyor. Yaklaşık bin metrekarelik bir alana sahip olan iki katlı tarihi yapının üst katı etnografya müzesi olarak kullanılırken alt katı ve avlusu ise MAKÜ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu tarafından kahvaltı salonu ve kafeterya olarak hizmet veriyor.

400 yıllık yapıda izinsiz inşaat tepki çekmişti

MAKÜ’nün geçtiğimiz Mart ayında Taş Oda’nın avlusunda ve bahçe duvarlarında başlattığı inşaat faaliyetinin izinsiz olduğu ortaya çıkınca bölgede yaşayan vatandaşlar Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na başvurarak bilgi talebinde bulundu. Koruma Kurulu izni olmadan başlatıldığı ortaya çıkan inşaat çalışmasını gündeme getiren haberimizin ardından faaliyet durdurulmuştu.

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü, vatandaşların konuyla ilgili başvurusuna verdiği yanıtta, “İzinsiz uygulamaların durdurulması yönünde ilgili kurumlar uyarılmış olup, 2863 sayılı yasa ve bağlı mevzuat kapsamında işlemler devam etmektedir” bilgisine yer verildi.

Taş Oda’nın avlusuna bitişik olan bina MAKÜ tarafından kiralanarak tarihi evin avlusuna bakan duvarında bir kapı açılmıştı. Duvarları briket ile yükseltilen tarihi evin avlusunda ise kiralanan bina ile paralel hizmet verecek şekilde üzeri kiremitle yan cepheleri ise açılır kapanır cam ile kapatılan yeni bir mekân inşa edildiği belirtilmişti.

İzinsiz uygulama sökülerek suç duyurusunda bulunuldu

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun uyarısının ardından Taş Oda’nın briketle yükseltilen avlu duvarı sökülerek eski haline getirildi, restoran olarak kullanılacağı belirtilen yandaki binada açılan kapı yeniden duvarla kapatıldı. İzinsiz uygulamayla ilgili sorumlular hakkında ise suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

MAKÜ yönetiminden konuyla ilgili bir açıklama yapılmaması dikkat çekerken, tarihi Taş Oda’ya bakan bina duvarındaki metal bacaların da kaldırılması isteniyor. Restoran bacalarının da izinsiz olduğu öne sürülürken Burdur Belediyesi yetkililerinin konuyla ilgili gerekli işlemleri yapması talep edildi.

MAKÜ yönetimine keyfi uygulama tepkisi

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren bölge sakinleri MAKÜ yönetiminin tarihi yapıda kurul izni olmadan başlattığı keyfi uygulamaya tepkili. İzinsiz inşaat faaliyeti ve kamu kaynağı kullanılarak yapılan harcamalarla ilgili sorumlular hakkında gerekli idari ve adli soruşturma yapılması gerektiğini dile getiren vatandaşlar, yapılan yanlışın bedelinin sorumlularca karşılanmasını talep etti.

Aynı yapıda 2016 yılında da basit onarım adı altında çeşitli müdahaleler yapılmış, yasal mevzuat ihlal edildiği gerekçesiyle adli soruşturma başlatılmıştı.