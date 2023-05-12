İstanbul'da 12 siyasi parti ve kurumdan ortak açıklama: 'Halkın iradesine birlikte sahip çıkacağız'

İstanbul Seçim Güvenliği Koordinasyonu'nu oluşturan 12 siyasi parti ve kurum, ortak bir açıklama yaparak 14 Mayıs seçimlerinde halkın iradesine sahip çıkmak için her okulda en az bir avukatla görev başında olacaklarına dikkat çekti.

Yapılan açıklamada "14 Mayıs seçimlerinde ülkemizin geleceği için oy vermeye ve oyuna, iradesine sahip çıkmak için yan yana, omuz omuza olmaya çağırıyoruz" denildi.

Ortak açıklama şöyle:

"BİRLİKTE SAHİP ÇIKIYORUZ, BİRLİKTE KAZANACAĞIZ

14 Mayıs Pazar günü ülkemizin geleceği açısından çok kritik bir seçime gidiyoruz. AKP iktidarı uyguladığı politikalar, yol açtığı yıkım ve felaketler sebebiyle toplumsal desteğini büyük ölçüde yitirmiştir. Seçimlerin olağan şartlarda gerçekleşmesi halinde Erdoğan ve Cumhur İttifakı büyük bir yenilgi yaşayacaktır.

AKP, elindeki iktidar olanaklarıyla 14 Mayıs’ta halkın iradesini gasp etmeye ve seçim sonuçlarına gölge düşürmeye çalışacaktır. Bizler, “İstanbul Seçim Güvenliği Koordinasyonu” olarak her türlü engellemenin, yasaklamanın karşısında 14 Mayıs’ta seçim bölgelerinde, seçim kurullarında ve sokakta halkın iradesine birlikte sahip çıkacağız.

Bizler, 14 Mayıs seçimlerinde halkın iradesine sahip çıkmak için sandık kurulu görevlilerimizle, müşahitlerimizle sandık başlarında ve hiç bir usulsüzlüğün yaşanmaması için her okulda en az bir itiraza yetkili avukatımızla görev başında olacağız. Ülkeyi yıkıma uğratan bu felaket iktidarına son vermek için tüm yurttaşlarımızı, 14 Mayıs seçimlerinde ülkemizin geleceği için oy vermeye ve oyuna, iradesine sahip çıkmak için yan yana, omuz omuza olmaya çağırıyoruz.

15 Mayıs’ta yeni bir başlangıca merhaba demek için oyumuza, irademize ve geleceğimize birlikte sahip çıkalım

Birlikte Sahip Çıkıyoruz, Birlikte Kazanacağız

12.05.2023

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SOL PARTİ İSTANBUL İL ÖRGÜTÜ

TİP İSTANBUL İL ÖRGÜTÜ

TKH İSTANBUL İL ÖRGÜTÜ

TKP İSTANBUL İL ÖRGÜTÜ

TÖP İSTANBUL İL ÖRGÜTÜ

TSİP

YEŞİL SOL PARTİ İSTANBUL İL ÖRGÜTÜ"