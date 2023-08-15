İstanbul'da 10 barajın 6'sında doluluk yüzde 20'nin altına düştü

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 8 Ağustos'ta yüzde 34,81 olan barajlardaki doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 33,58'e kadar geriledi.

Söz konusu veri, son 9 yılın aynı dönemine göre en düşük oran olarak kayıtlara geçti.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 21,42, Terkos'ta yüzde 19,78, Sazlıdere'de yüzde 17,4, Alibey'de yüzde 16,06, Büyükçekmece'de yüzde 13,52, Ömerli'de yüzde 67,27, Darlık'ta yüzde 48,74, Elmalı'da yüzde 23,64, Pabuçdere'de yüzde 4,55 ve Kazandere'de yüzde 8,62 olarak ölçüldü.

Yağışların azalmasıyla İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 6'sında su seviyesi yüzde 20'nin altına indi.

Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 291 milyon 66 bin metreküp seviyesinde kaldı.

Barajlar dışında İstanbul'a su sağlayan Yeşilçay ve Melen'den 2023'te 504 milyon metreküp su alındı.

Su seviyesi en düşük Pabuçdere

İstanbul'a su sağlayan barajlar arasında su doluluk seviyesi en düşük olan baraj Pabuçdere oldu.

Pabuçdere Barajı'nda su doluluk oranı geçen yıl 15 Ağustos'ta yüzde 57,98 iken bugün yüzde 4,55 olarak kayıtlara geçti.

Sazlıdere Barajı'nda ise geçen yıl 15 Ağustos'ta yüzde 54,05 olan doluluk, bugün itibariyle 17,4 oldu.

Terkos Barajı'nda su doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 19,78 olurken geçen yıl aynı dönemdeki oran yüzde 59,06 olarak kayıtlara geçmişti.