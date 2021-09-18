Meteoroloji, Edirne çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde de etkili olacağını duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:
İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji, Trakya ve İstanbul'a bu akşam için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Haber Merkezi
Meteoroloji, Edirne çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde de etkili olacağını duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle: