İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Trakya ve İstanbul'a bu akşam için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Haber Merkezi

Meteoroloji, Edirne çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde de etkili olacağını duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Bugün Edirne çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların zamanla Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde kısa süreli ve Yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kısa süreli kuvvetli yağışla birlikte su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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