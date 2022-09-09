İstanbul ve Ankara'daki '2023 Yeniden' buluşmaları için otobüs yer ve saatleri açıklandı

Türkiye Komünist Partisi'nin 10 Eylül'de İstanbul, 11 Eylül'de Ankara ve 17 Eylül'de İzmir'de düzenleyeceği 2023 Yeniden buluşmalarının ilk iki ayağı bu hafta sonu gerçekleşecek.

İlk buluşma Cumartesi günü saat 19.00'da İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapılacak.

İkinci buluşma ise Ankara'da Yenimahalle Nâzım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde olacak.

Etkinliklere katılmak için ilgili linke tıklayıp iletişim bırakmak mümkünken, TKP tarafından İstanbul ve Ankara'daki etkinlikler için kaldırılacak otobüslere ilişkin bilgiler de açıklandı:

10 EYLÜL İSTANBUL ETKİNLİĞİ İÇİN OTOBÜS KALKIŞ YER VE SAATLERİ

AVRUPA YAKASI

Arnavutköy merkez petrol ofisi önü – 15.00

Sururi Park – 16.00

Okmeydanı Cemal Kamacı Spor Kompleksi önü – 17:00

Yenimahalle Marmaray – 17.00

Gazi Semt Evi Önü – 16.45

4. Levent Emniyetevler metro çıkışında – 17:00

Kocamustafapaşa Semtevi Önü – 16.30

Yenikapı Marmaray – 17.30

Kurtuluş caddesi başı / Akbank önü – 17.00

Beylikdüzü Beylicium AVM Önü – 16.20

Beylikdüzü Migros Durağı – 16.30

Avcılar Türksan Durağı – 16.40

Avcılar Metrobüs Durağı – 16.50

Yeşilkent Cemevi – 16.00

Yeşilkent Diriliş Tıp Merkezi Önü – 16.10

Balıkyolu Köprüsü Altı – 16.20

Esenyurt Meydan (Esencan Hastanesi Önü) – 16.30

Esenyurt Tabela Alt Geçit – 16.40

Esenyurt Depo Durağı – 16.50

ANADOLU YAKASI

Maltepe Marmaray – 18.00

Süreyyaplajı Marmaray – 18.00

Küçükyalı Marmaray – 18.00

Cumhuriyet semtevi – 17.00

Kartal Metro durağı – 17.10

Sarıgazi Semt evi – 17.00

Selimiye Semt Evi – 17.00

Yeldeğirmeni semt evi – 17.45

Ayrılıkçeşmede Marmaray – 18.00

Beykoz Paşabahçe Meydan (Cami önü) – 17.30

Karlıktepe Mah. Çıtır Fırın Önü – 17.45

Kartal Marmaray Durağı – 18.00

Sarıgazi Merkez / Çınarım Düğün salonu önü – 17.00

Ümraniye / Dudullu İşçi Evi – 17.30

Hasanpaşa Akbank Önü – 17.30

11 EYLÜL ANKARA ETKİNLİĞİ İÇİN OTOBÜS KALKIŞ YER VE SAATLERİ

Sincan Ulubatlı Hasan göbek ve İşçi Evi önü – 13.45-14.00

Eryaman Semt Evi – 3. etap göbek – 13.45

Batıkent Semt Evi önü – 13.55

İlker Semt Evi önü – 13.30

Ahmed Arif Parkı – 13.30

Meşrutiyet Ayma Otel önü – 13.30

Esat Semt Evi önü – 13.30

Ayrancı Semt Evi önü – 13.30

Doğukent Semt Evi önü – 13.30

İncirli Semt Evi önü – 13.30

Aydınlıkevler Semt Evi önü – 13.30

Mamak İlçe Bürosu önü – 13.45

Seyran Semt Evi önü – 13.30

Cebeci Semt Evi önü – 13.30