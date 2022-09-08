'2023 Yeniden' diyenler İstanbul’da bir araya geliyor!

Türkiye Komünist Partisi, 102. kuruluş yıldönümünde "2023 Yeniden" çağrısıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de büyük buluşmalar gerçekleştirecek. Bu buluşmaların ilki ise 10 Eylül Cumartesi Günü İstanbul'da olacak.

10 Eylül Cumartesi günü İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde yapılacak etkinlik öncesi TKP İstanbul İl Başkanı Senem Doruk İnam soL'un sorularını yanıtladı.

İnam, "Emeğine, memleketine ve geleceğine sahip çıkan tüm yurttaşlarımızı birlikte güçlü bir ses çıkarmaya çağırıyoruz. Bu ülkeyi ancak ve ancak bizler ayağa kaldırırız" diyerek herkesi Bostancı'daki buluşmaya davet etti.



Haziran ayında "Emekçiler Devrim ve Sosyalizme Hazırlanıyor" sloganıyla düzenlenen bir konferans gerçekleşti. Bu konferansın İstanbul’a dair yansımaları nasıl oldu?



Her şeyden önce sanırım şöyle başlamak gerekiyor. TKP’nin yapmış olduğu bu konferans tek başına örgütüne, kendi iç odaklanmasına dair bir şey değil. Toplumsal bir iddia taşıyor. Bu iddianın çok ama çok karşılığı var. Sürekli tekrarladığımız, daha önemlisi her gün yaşadığımız bir gerçeklik var. Yoksullaşma, hayat pahalılığı, gittikçe ağırlaşan sömürü koşulları… Bunu yıkma iradesi başlı başına heyecan verici.



Dolayısıyla sormuş olduğunuz sorunun pratik karşılığını şöyle verebiliriz. TKP İstanbul’da konferans sonrası daha fazla emekçi mahallerine yöneldi. Ulaşamadığımız yerlere ulaşma hedefiyle hareket etmeye başladı. Bu hedef için önemli kadro birikimini adeta seferber etti. Kısa süre içinde İstanbul’un birçok noktasında İşçi ve Semt Evi açılışlarımız olacak. Özetle karşılığını çok hızlı bulabildiğimiz bir süreç var.



Ayrıca bir diğer önemli konu ise ülkemizin aydınlanmacı, yurtsever birikiminin bir seçenek olarak TKP’ye yönelmesi. Bu yeni bir şey değil fakat 2023 Yeniden çıkışımızın İstanbul’da gözle görülür bir karşılığı olduğunu şimdiden söyleyebiliriz. İstanbul’da TKP’ye gönüllü başvurularında bu anlamda bir artış olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Ayrıca geçtiğimiz hafta ilk sayısı çıkan Bizim Gazete'yi İstanbul'un dört bir yanında emekçilere ulaştırmaya çalışıyoruz ve şimdiden büyük bir ilgi ile karşılandığını söyleyebiliriz.



10 Eylül’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde yapacağınız toplantı öncesi çalışmalarınız nasıl ilerliyor? İlgi nasıl?



İstanbul’un neredeyse tüm semtlerinde üye ve gönüllülerimiz bulundukları alanlarda birebir davet çalışmaları yapıyorlar. Bunun yanı sıra alan çalışmaları, işyeri çalışmaları gibi daha derinleşen çalışmalar da yapılıyor. Protokol davetlerimiz de dahil TKP’nin sözünü ilgiyle dinleyen ve destekleyen dostlarımızın arttığını söylememiz mümkün.



Daha öncede söylediğimiz gibi bunun bir nedeni var. Karamsarlığın, bekleme halinin bu ülkenin ilericilerine ve yurtseverlerine iyi geldiği bir örnek yok. Dolayısıyla İstanbul’da sürdürdüğümüz bu mesai hem bize, hem de temas halinde olduğumuz herkese iyi geliyor diyebiliriz.



Bu vesileyle bir kez daha çağrıda bulunmuş olalım. Emeğine, memleketine ve geleceğine sahip çıkan tüm yurttaşlarımızı birlikte güçlü bir ses çıkarmaya çağırıyoruz. Bu ülkeyi ancak ve ancak bizler ayağa kaldırırız.