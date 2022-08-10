'2023 Yeniden' diyenler Ankara, İstanbul ve İzmir'de bir araya geliyor!

Türkiye Komünist Partisi Haziran ayında "Emekçiler Devrim ve Sosyalizme Hazırlanıyor" sloganıyla düzenlediği konferansta "2023 Yeniden" başlıklı bir siyasi metin kamuoyuna açıklamıştı.

TKP kuruluş yıl dönümü vesilesiyle "Eşit ve özgür bir ülke için 2023 Yeniden" diyerek üç büyük ilde düzenleyeceği etkinlikler için halka çağrı yaptı.

TKP'nin açıklaması şöyle:

Biz yönetiriz!

Türkiye’de bir Sosyalist Cumhuriyet kurmak ve onu yaşatabilmek için bütün kaynaklara sahibiz. Yeter ki, bunun mümkün olduğuna inanalım.

Memleketi bu asalak, sömürücü sınıftan, o sınıfın cahil, bencil, kibirli ve arsız temsilcilerinden kurtaracağız.

Türkiye’yi ayağa kaldıracağız. Bu göreve hazırız.

Partimizin kuruluşu olan 10 Eylül’ü de kapsayan tarihlerde üç büyük ilde bir araya geliyoruz!

Tüm emekçileri bu çağrıya güç vermeye davet ediyoruz.