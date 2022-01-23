İstanbul ve Ankara barolarından Sedef Kabaş'ın tutuklanmasına tepki: Hukuk garabeti

Gazeteci Sedef Kabaş'ın TELE1'deki programda söyledikleri gerekçe gösterilerek AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanmasına İstanbul Barosu ve Ankara Barosu'ndan da tepki geldi.

Barolar, Kabaş'ın tutuklanmasının hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

'Hukuk garabeti'

Ankara Barosu’ndan yapılan açıklamada "Gazeteci Sedef Kabaş'ın konuşurken kullandığı bir atasözü üzerine gece yarısı evinin basılarak gözaltına alınması ve devamında tutuklanması hiçbir kanunla açıklanamayacak bir hukuk garabetidir. Gece vakti arama yapılması Ceza Muhakemesi Kanunu’nda ancak sınırlı sayılan hallerde mümkün olabilecektir. Kaçma şüphesi olmayan, gecikmesinde sakınca bulunmayan bir durumda, gazeteci Sedef Kabaş'ın evinin basılması hukuka uygun değildir" denildi.

Sedef Kabaş'a isnat edilen "Cumhurbaşkanına hakaret suçu"nun T.C.K. 299. maddesi kapsamında düzenlendiğini hatırlatan Ankara Barosu "Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece bu madde dolayısıyla ifade hürriyetinin kısıtlanması nedeniyle AİHM tarafından her yıl onlarca kez tazminata mahkum edilmektedir. Ancak maalesef yargı bu konuda araç olarak kullanılmakta ve yine maalesef bu uygulamadan vazgeçilmemektedir" açıklamasını yaptı.

Kabaş henüz gözaltındayken Adalet Bakanının yaptığı açıklamanın da yargı bağımsızlığı açısından kabul edilemez olduğuna dikkat çeken Ankara Barosu'ndan yapılan açıklamada "Sedef Kabaş’ın temel hak ve özgürlüklerinin hukuka, kanuna ve hakkaniyete aykırı şekilde ihlal edildiği açıkça ortadadır. Adalete olan inancımız bir kez daha ağır bir şekilde yara almıştır" denildi.

Kanunda tutuklama gerekçesi olarak gösterilen “katalog suçlardan” olmamasına rağmen bu isnatla tutuklama yapılmasının da izaha muhtaç olduğunu belirten Ankara Barosu "Bunun yanında gazeteci Sedef Kabaş'ın kaçması ya da zaten hali hazırda dosya arasında bulunan video kaydı delilini yok etme ihtimali de bulunmamaktadır. Eleştirel ifade nedeniyle tutuklama yapılması Sedef Kabaş nezdinde tüm yurttaşlar için bir gözdağı niteliğindedir" açıklamasında bulundu.

Ankara Barosu, Kabaş hakkındaki soruşturmanın hukuka, kanuna uygun şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla konunun takipçisi olacağını duyurdu.

İstanbul Barosu: Tutuklama ön infaz yöntemine dönüştürüldü

İstanbul Barosu’ndan yapılan açıklamada da "Gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanması bir kez daha gösterdi ki, ülkemizde yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı temin edilmediği sürece ifade özgürlüğünden de, yargıya güvenden de söz edebilmek mümkün olamayacaktır" denildi.

Açıklamada Kabaş'ın tutuklanmasıyla ilgili olarak "Bir kez daha yasal şartları oluştuğunda başvurulabilecek bir koruma tedbiri olarak öngörülen tutuklama, Anayasamıza, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne [AİHS] ve Ceza Muhakemesi Kanunu'na aykırı uygulamayla adeta bir ön infaz yöntemine dönüştürüldü. Oysa, 2 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planında, çağrıldığında gelecek olan bir kişinin gece yarısı gözaltına alınmayacağının güvencesi verilmişti" denildi.

Henüz Sulh Ceza Mahkemesi tarafından Sedef Kabaş hakkında karar verilmeden, hakimlerin bütün özlük ve disiplin işlemleri konusunda münhasır yetkili olan Hakimler ve Savcılar Kurulunun da başkanı olan Adalet Bakanı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamanın Anayasa’da yer alan yargı bağımsızlığı güvencesini zedelediğini bildiren İstanbul Barosu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hak ve özgürlüklere dair açık Anayasal ve yasal güvencelerin pratikte uygulanamamasının en temel sebebi, yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının sağlanamamasıdır.

İstanbul Barosu olarak, Anayasa, ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde insan haklarının, ifade özgürlüğünün savunuculuğunu yapmaya, ülkemizde laiklik ilkesinden ödün verilen her söylem ve eylemin karşısında olmaya devam edeceğimizi, hak ihlallerini yakından takip ettiğimizi kamuoyu ile paylaşırız."