İstanbul Valisi Yerlikaya'dan araçlarını terk edenlere uyarı

İstanbul Valisi, Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasındaki kamyon, TIR ve özel araç sahiplerini araçlarını çekmesi yönünde uyararak, 'Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir' dedi.

Haber Merkezi

İstanbul'da yoğun kar yağışının trafiği durma noktasına getirmesi sonucu yurttaşlar araçlarını yollarda bırakmıştı. Yolda bırakılıp alınmayan araçlar nedeniyle Hadımköy yolundan trafik sıkışıklığı meydana geldi. 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, araç sahiplerine uyarı yaptı. Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Kıymetli hemşehrilerim, Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir" dedi.

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