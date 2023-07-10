İstanbul Valiliği'nden yüksek sıcaklık uyarısı

İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkmasının beklendiğini belirterek, sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yarından itibaren bölgenin sıcak hava dalgasının etkisine girmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Hafta ortasından itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkması bekleniyor. Sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunmalı" ifadesine yer verildi.