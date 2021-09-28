İstanbul Valiliği'nden Kadıköy'deki gözaltılara ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği, barınma sorununa ilişkin eylem yapan öğrencilerin gözaltına alınmasına dair açıklamada bulundu.

Haber Merkezi

İstanbul Valiliği, barınma sorununa karşı eylem yapan ve gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakıldığını duyurdu.

Açıklama şöyle:

"Gösteri yapan şahısların uyarılara riayet etmemesi nedeniyle (17) kadın, (11) erkek olmak üzere toplam (28) şahıs yakalanmıştır. Doktor raporları alınarak adli işlemleri tamamlanan şahıslar Cumhuriyet Savcısı talimatıyla serbest bırakılmışlardır."

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