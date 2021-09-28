İstanbul Valiliği, barınma sorununa karşı eylem yapan ve gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakıldığını duyurdu.
Açıklama şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
Haber Merkezi
İstanbul Valiliği'nden Kadıköy'deki gözaltılara ilişkin açıklama
İstanbul Valiliği, barınma sorununa ilişkin eylem yapan öğrencilerin gözaltına alınmasına dair açıklamada bulundu.
Haber Merkezi
İstanbul Valiliği, barınma sorununa karşı eylem yapan ve gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakıldığını duyurdu.
Açıklama şöyle: